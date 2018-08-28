Названа главная опасность переливания крови ради омоложения

Американское агентство FDA, отвечающее за контроль и качество пищевых продуктов и медикаментов, на последней конференции рассказало о новой проблеме косметологии — «омоложении» за счет переливания крови юных доноров.

Специалисты пояснили, что процедура стала очень популярна не только в США, но и в странах Азии, Европе, а также в России.

На конференцию представители FDA пригласили медиков, которые рассказали об опасности новой популярной процедуры. Во-первых, сам метод очень молодой и у ученых еще нет достоверных доказательств, которые бы показали долговременную эффективность процедуры.

Во-вторых, переливание крови — это всегда большие риски. Человек может заразиться инфекционным заболеванием, а также донорская кровь в некоторых случаях вызывает непредсказуемую аллергическую или иммунную реакцию.

Особенно опасны такие процедуры для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, уточняют специалисты.

Мы не уверены, что у клиник, которые проводят подобные процедуры, есть все условия для обеспечения безопасности клиента, — рассказали врачи на прошедшей конференции.

Специалисты FDA рассказали, что среди самых популярных стартапов, пропагандирующих новую процедуру, является фирма Ambrosia, открывшая «клиники по омоложению» в пяти штатах.

Клиника предлагает клиентам старше 30 лет плазму доноров 16—25 лет по цене от восьми тысяч долларов (526 600 рублей) за литр.

В Ambrosia заявляют, что в 2016—2018 годах они провели клинические испытания с участием около 200 добровольцев и получили подтверждение, что в крови людей старше 35 лет после переливания обнаруживается меньше биомаркеров, связанных с различными возрастными нарушениями и заболеваниями.

Но документы, подтверждающие чистоту эксперимента, компания не предоставляет.

Медики рассказали, что все известные исследования, посвященные «омоложению кровью», опираются в основном на результаты предварительных экспериментов с грызунами, появившиеся всего пару лет назад.

Эти эксперименты действительно показали эффективность переливания фильтрованной плазмы старым мышам от молодых. Однако эти результаты многократно критиковались, а главное — процедура никак не испытывалась на людях, если не считать тесты Ambrosia с неясными результатами.

Специалисты FDA призывают людей не доверять сомнительным рекламным лозунгам и новым косметическим процедурам, которые не прошли соответствующие проверки.