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Минобороны готовит новейшую сеть комплексов слежения за космосом

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© ТАСС/Интерпресс/фото из архива

Заместитель командующего космическими войсками Воздушно-космических сил (ВКС) генерал-лейтенант Игорь Морозов рассказал о намерении Минобороны развернуть целую сеть новейших комплексов системы контроля космического пространства.

С вводом их в строй Воздушно-космические силы будут способны постоянно контролировать околоземное пространство по всем наклонениям и в максимальном диапазоне высот, — заявил Морозов в беседе с газетой «Красная звезда».

Новейшие комплексы, по его словам, появятся в Алтайском крае, на Дальнем Востоке, в Бурятии и Крыму.

Он также отметил, что сейчас благодаря оптико-электронному комплексу «Окно» российские военные могут обнаруживать космические объекты на расстоянии свыше 50 тысяч километров.

Расположенный в Таджикистане российский комплекс «Окно» предназначен для обнаружения космических объектов, определения параметров их движения, получения фотометрических характеристик и передачи информации о них в центр контроля космического пространства, отмечает газета «Известия».

Генерал-майор также отметил, что на орбите в настоящее время находятся космические аппараты нового поколения по обнаружению стартов баллистических ракет.

Продолжается работа по наращиванию орбитальной группировки Системы предупреждения ракетного нападения и развитию наземной инфраструктуры, предназначенной для ее управления, — приводит издание слова Морозова.

Российские космические войска были созданы в 2001 году. В 2011-м они были преобразованы в Войска воздушно-космической обороны, а в 2015-м были воссозданы как род войск в составе ВКС.

Во вторник, 19 февраля, президент США Дональд Трамп подписал меморандум о создании нового рода американских войск — Космических сил Соединенных Штатов.

Ранее в США военная разведка пришла к выводу, что в относительно недалеком будущем космос может стать полем битвы в конфликтах с Китаем и Россией.

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