Лагерфельд не нашел себе наследников лучше кошки

Французская пресса назвала кошку вероятной наследницей крупного состояния скончавшегося накануне модельера Карла Лагерфельда.

Как сообщает издание Le Figaro, кошка бирманской породы по кличке Шупетт имеет свой счет в банке и «зарабатывает» на рекламе в своем фотоблоге в Инстаграме значительные суммы денег. На страницы Шупетт в соцсетях подписаны сотни тысяч человек. По законам Франции животное не может наследовать имущество, но деньги допустимо передать юридическому лицу, например фонду, который возьмется ухаживать за кошкой.

Карл Лагерфельд никогда не был женат и не имел детей. Единственным известным его увлечением был любовник модельера Ив Сен-Лорана Жак де Башер. С ним Лагерфельд провел 12 лет своей жизни, однако впоследствии утверждал, что никогда не занимался с де Башером сексом, хотя из-за его интимных отношений с Сен-Лораном между двумя суперзвездами мировой моды случались ссоры.

Жак де Башер умер от СПИДа в 1989 году, что стало ударом для Лагерфельда, и с тех пор он стал вести довольно замкнутый образ жизни, общаясь только с домработницей, поваром и шофером, которые находились в его распоряжении круглые сутки. В последние годы жизни кутюрье называл своим самым близким существом только Шупетт.

Французские газетчики вспомнили, что в 2015 году в одном из интервью Лагерфельд заявил, что если кошка переживет его, то «человек, который позаботится о Шупетт, не будет ни в чем нуждаться». У Лагерфельда была родная старшая сестра Марта-Кристиана и другие родственники, однако пока своих прав на наследство никто из них не заявил.