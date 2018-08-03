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Петербургские школьники попали в больницу после теста на скрытый туберкулез

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© ИТАР-ТАСС/ Алексей Иванов

Ученики одной из школ Санкт-Петербурга были госпитализированы после введения им препарата, выявляющего скрытую туберкулезную инфекцию.

Как сообщила в Twitter вице-губернатор Анна Митянина, в ходе проведения диаскинтеста в школе № 72 Калининского района 11 детей почувствовали себя плохо и были госпитализированы в детскую городскую больницу.

«В настоящее время четыре ребенка остаются под наблюдением врачей в удовлетворительном состоянии», — написала она.

В другом твите Митянина напомнила, что вопрос соответствия стандартам и технологии введения указанной вакцины относится к полномочиям Роспотребнадзора и Росздравнадзора. По ее словам, эти ведомства были уведомлены о ситуации надлежащим образом.

Вице-губернатор добавила, что в настоящее время проводится проверка по данному факту.

В конце 2015 года в Смоленской области 6-летняя девочка скончалась во время взятия туберкулезной пробы.

Ранее также сообщалось, что в школе N 1151 г. Зеленограда контактировавшая с детьми медсестра скончалась от туберкулеза открытой формы.

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