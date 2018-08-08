Из-за угроз в свой адрес жена Аршавина подала заявление в ФСБ

Алиса Аршавина, супруга известного футболиста Андрея Аршавина, подала заявление в ФСБ после того, как ей стали угрожать неизвестные люди, представившиеся сотрудниками этого ведомства.

По словам адвоката Аршавиной Марины Дубровской, эти люди пришли вместе с Андреем Аршавиным на встречу по разделу имущества и разводу.

«Они показывали удостоверения сотрудников ФСБ и говорили, что если она не выполнит их условия, то они начнут возбуждать против нее различные уголовные дела», — рассказала Дубровская телеканалу «360».

Она также заявила, что в этот момент Алиса растерялась и ничего не смогла ответить, однако затем решила обратиться в ФСБ с просьбой проверить, действительно ли это были сотрудники ведомства. Если же это окажется правдой, Аршавиной хотелось бы узнать, не превышали ли они своих полномочий.

При этом юрист не уточнила, какие именно требования предъявляли эти люди к жене футболиста, отмечает телеканал. Дубровская только подтвердила, что в ФСБ уже приняли заявление Аршавиной.

Ранее сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД Петербурга по борьбе с организованной преступностью приступили к проверке заявления Аршавиной, которая пожаловалась в полицию на угрозы со стороны мужа.

Согласно информации, появившейся в СМИ, футболист вместе с незнакомыми людьми якобы отобрал у Алисы дорогой внедорожник Mercedes GL 350 и вдобавок обещал посадить жену в тюрьму, требуя у нее 1 миллион евро.

В начале 2019 года стало известно о том, что Аршавин расстался со своей супругой журналисткой Алисой Казминой, оставив ее с малолетней дочерью на руках. Причиной развода были названы постоянные измены футболиста.



Позже выяснилось, что супруги стали жить раздельно, но официально брак не расторгали. Также у них возникли проблемы с разделом имущества.

О намерении развестись Алиса заявляла еще год назад. Тогда Аршавин просил у жены прощения за свои многочисленные измены и обещал исправиться. После этого Андрея постоянно видели в обществе красивых девушек, которым он делал дорогие подарки.