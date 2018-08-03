Несовершеннолетнего арестовали в Москве за убийство и ряд нападений

По обвинению в убийстве мужчины арестован в Москве 17-летний молодой человек.

Также установлена его причастность к другим преступлениям, предусмотренным ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

На сайте ГСУ СК РФ по г. Москве уточняется, что несовершеннолетний задержан по подозрению в совершении убийства мужчины 1990 года рождения, тело которого было обнаружено 22 января 2019 года на улице Гримау с признаками насильственной смерти в виде 8 колото-резаных ран.

Подозреваемый признал свою вину, он заключен под стражу.