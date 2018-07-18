«Родились в романтической душе»: чеченский министр прочитал стихи Кадырова
- 19 февраля 2019, 14:06
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прочитал стихотворение Рамзана Кадырова, которое тот посвятил своему родному тейпу Беной.
Добрый день, дорогие друзья! Я с удовольствием прочитаю вам стихи, которые родились в романтической душе главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, когда он находился у трескучего костра, — сказал на камеру министр, приступая к выразительному чтению произведения.
Видеозапись художественно-политической декламации оказалась в распоряжении телеканала «360».
В созвездии тепла я душу распростер.
Здесь дремлет тишина, здесь говорлив костер,
Здесь мысли разбрелись, умчались кто куда,
Здесь небо как гранит, здесь чистая вода, — вступил чтец.
Напомним, накануне, 18 февраля, Рамзан Кадыров на время передал полномочия главы Чеченской Республики Муслиму Хучиеву по причине временной нетрудоспособности.
Немного простудился, как следствие — небольшое недомогание, температура и грипп. На последующие дни у меня были запланированы важные командировки. Поэтому согласно статьи 76 Конституции ЧР временно поручил исполнение обязанностей Главы ЧР Председателю Правительства ЧР Муслиму Хучиеву, — написал Кадыров на своей страничке в социальной сети.
Как известно, с 17 февраля Рамзан Кадыров находится в командировке в ОАЭ, где накануне ему удалось договориться об иностранном финансовом вливании в строительство грозненского аэропорта, пишет kp.ru.
Войти через социальные сети: