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Тест: Насколько вы метеочувствительны?

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  • 19 февраля 2019, 13:45
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Людей, остро реагирующих на смену погодных явлений, называют метеопатами. Так, внезапное потепление может отзываться у них ломотой в суставах, снегопад — головной болью, а о предстоящих ливнях сообщает ноющая спина. Узнайте, как сильно зависите вы от капризов погоды и как хорошо адаптируетесь к условиям климата.

Какой у вас результат? Поделитесь с нами в комментариях! А тестом поделитесь с вашими метеозависимыми друзьями.

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На Украине решили отказаться от импортного газа

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© reepik.com

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в ближайшие пять лет страна сможет отказаться от импортного газа.

По словам главы украинского правительства, это будет возможно благодаря открытию доступа к украинским недрам.

«У нас есть множество возможностей стать энергонезависимыми. Мы начинаем раскручивать очень сложную и закрытую систему — доступ к украинским недрам», — рассказал премьер в эфире программы «Свобода слова».

В понедельник, 18 февраля, Гройсман заявил, что на Украине может быть снижена норма потребления газа одного человека в месяц.

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