Тест: Насколько вы метеочувствительны?

Людей, остро реагирующих на смену погодных явлений, называют метеопатами. Так, внезапное потепление может отзываться у них ломотой в суставах, снегопад — головной болью, а о предстоящих ливнях сообщает ноющая спина. Узнайте, как сильно зависите вы от капризов погоды и как хорошо адаптируетесь к условиям климата.

Какой у вас результат? Поделитесь с нами в комментариях! А тестом поделитесь с вашими метеозависимыми друзьями.