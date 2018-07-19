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Кадыров временно перестал быть главой Чечни

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© Зубайр Байраков/ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров временно передал свои полномочия председателю правительства республики Муслиму Хучиеву из-за нетрудоспособности.

«Немного простудился, как следствие — небольшое недомогание, температура и грипп. На последующие дни у меня были запланированы важные командировки. Поэтому согласно статьи 76 Конституции ЧР временно поручил исполнение обязанностей Главы ЧР Председателю Правительства ЧР Муслиму Хучиеву», — прокомментировал Кадыров в своем блоге.

«Хвала Аллаху, организм у меня крепкий, капельницы ставили всего два дня. Все теперь нормально. С 16 февраля в полном объеме выполняю свои должностные обязанности», — добавил он.

В распоряжении на сайте администрации главы и правительства Чечни сказано, что Рамзан Кадыров передал полномочия 11 февраля, таким образом Хучиев пробыл исполняющим обязанности главы Чечни пять суток.

17 февраля Рамзан Кадыров находился с визитом в Абу-Даби, где провел переговоры об участии иностранных инвесторов в строительстве международного аэропорта в Грозном.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как Рамзан Кадыров объяснял высокую задолженность жителей Чечни за газ и другие коммунальные услуги.

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