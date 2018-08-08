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Падение куска балкона на двоих детей в Москве попало на видео

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© vk.com/begxor

На Ленинградском проспекте у дома № 12 на головы проходивших детей и их матери внезапно упали куски балкона.

Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, видно, как по тротуару идут женщина и двое детей. Неожиданно на них сверху обрушиваются камни.

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел 17 февраля. В результате обрушения лепнины с фасада дома на Ленинградском проспекте у 10-летней девочки диагностирован ушиб. В связи с травмированием ребенка следствие проводит проверку, сообщила агентству старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По информации телеканала «Звезда», 4-летний мальчик получил травму ноги, а у девочки диагностировали сотрясение мозга. Пострадавших отвезли в городскую клиническую больницу № 9.

Ранее сообщалось, что в школе Севастополя на детей обрушился кусок потолка.

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