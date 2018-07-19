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Тест: Что вы знаете о реках нашей планеты?

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  • 18 февраля 2019, 17:43
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Каждый образованный человек может без проблем назвать столицы важнейших государств, количество океанов и континентов на планете Земля. А что вы знаете о реках? Ответьте на 20 вопросов и узнайте, какую оценку поставил бы вам учитель географии. Удачи!

Какому уровню соответствуют ваши знания? Поделитесь с нами в комментариях! А ссылку на тест отправьте своим друзьям-умникам.

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