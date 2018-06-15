Уволен врач, отпустивший ночью из больницы 81-летнего блокадника

По решению врачебной комиссии уволен сотрудник больницы скорой помощи в Петрозаводске, отпустивший ночью домой 81-летнего блокадника из города Суоярви.

«В действиях врача найдены нестыковки, он уволен», — сообщил ТАСС представитель администрации медучреждения.

По его словам, нельзя было оставлять без присмотра беспомощного человека.

Отмечается, что уволенный сотрудник был молодым специалистом и проработал в больнице всего три месяца.

Ранее дочь пенсионера Наталья Баринова рассказала агентству о том, что 5 февраля ее отца-блокадника привезли вечером из Суоярви в республиканскую инфекционную больницу в тяжелом состоянии с подозрением на воспаление легких. Позже мужчина оказался в больнице скорой помощи, откуда ночью его отпустили домой.

Родственникам удалось найти пожилого человека, который плохо видит и ходит, только с помощью полиции.

После того как об этом случае рассказали местные СМИ, в больнице извинились перед родными блокадника и госпитализировали его. Сейчас он получает необходимое лечение.

«Мы на увольнении не настаивали, просили лучше работать с сотрудниками, но так решила комиссия», — цитирует Баринову агентство.

Ранее сообщалось, что охранник больницы Петрозаводска вытолкал на улицу доставленного машиной скорой помощи мужчину.

До этого стало известно о жительнице Пермского края, которая умерла после отказа в госпитализации.



Похожий случай произошел в Магнитогорске, где медики одной из больниц отказались госпитализировать пенсионера, доставленного в медучреждение родственниками, сославшись на то, что работают лишь с пациентами службы скорой помощи.