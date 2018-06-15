Художник высмеивает современное общество, не церемонясь с чувствами зрителя

1. «Преждевременная зависимость» (верхнее фото)

Британский иллюстратор Сэм Бэйли (Sam Bailey) переживает за путь, по которому идёт современное общество, и говорит об этом с помощью своих беспощадных рисунков. С помощью красок и кисти мастер высмеивает одержимость человечества соцсетями и гаджетами, указывает на проблемы ожирения и потребительства. Жёсткие иллюстрации британца шокируют и абсолютно не церемонятся с чувствами зрителя.

2. «Бессонница социальных сетей»

3. «Я в порядке»

4. «Социальные медиаубийцы»

5. «Подавленное творчество»

6. «Компромисс»

7. «Озадаченный»

8. «Потребление»

9. «Самый большой страх»

10. «Проигрывание»

11. «Профилактика по рецепту»

12. «Ограниченная коллекция»

13. «Впечатления»

14. «Редактирование»

15. «Неограниченные знания»

16. «Покончить с бедностью»

17. «Сравнимо с отчаянием»

18. «Клавиатурные войны»

Что вы думаете об этих работах?