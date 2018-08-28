Место высадки «Чанъэ-4» назвали в честь Млечного Пути

Международный астрономический союз утвердил название для места высадки китайского космического аппарата «Чанъэ-4» на поверхность Луны.

Напомним, что «Чанъэ-4» с луноходом «Юйту-2» совершила мягкую посадку в кратер Карман на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.

Место высадки получило название «База Тяньхэ» — оно происходит от древнекитайского обозначения Млечного Пути.

Станция «Чанъэ-4» оснащена современными научными инструментами, которые помогут исследовать обратную сторону Луны. Она сделает снимки нашего спутника, возьмет пробу грунта, а также проведет радиоастрономические наблюдения.



Помимо названия самого места высадки, специалисты также дали названия и соседним кратерам. Три небольших кратера вокруг места высадки получили теперь именуются «Тянцзинь», «Хегу» и «Жинью» в честь персонажей китайской народной сказки «Пастушка и ткач».

Центральный пик кратера Карман получил обозначение «Гора Тай» в честь вершины Тайшань в китайской провинции Шаньдун.