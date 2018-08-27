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Видео теста гарпуна для сбора космического мусора попало в Сеть

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  • 18 февраля 2019, 11:51
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© Коллаж/Ridus

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало видео испытания гарпуна для сбора космического мусора. Специалисты рассказали, что тест прошел успешно.

Космического мусорщика RemoveDebris запустили с МКС в июне 2018 года. Напомним, что аппарат весит почти 100 килограммов и состоит из двух отсеков, в которые встроено научное оборудование.

Сбор мусора осуществляется с помощью гарпуна и сетей-паутин, которые успешно прошли тест в прошлом году.

Согласно оценкам ESA, в космосе находится более 750 000 фрагментов мусора размером более одного сантиметра. С учетом будущих космических проектов очевидно, что в ближайшие годы космического мусора станет еще больше.

На днях компания опубликовала видео последнего теста, в ходе которого спутник выпустил гарпун со скоростью 20 метров в секунду, чтобы тот захватил пятиметровую металлическую пластину.

На этом испытания спутника не закончились. Ему предстоит пройти еще один тест в марте, во время которого ученые проверят, как аппарат разворачивает парус, который поможет ему сойти с орбиты и войти в земную атмосферу.

После окончания всех экспериментов спутник войдет в атмосферу Земли и разрушится. Инженеры заявили, что в случае успешных испытаний на орбиту отправится множество аппаратов-уборщиков.

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