Видео теста гарпуна для сбора космического мусора попало в Сеть
- 18 февраля 2019, 11:51
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало видео испытания гарпуна для сбора космического мусора. Специалисты рассказали, что тест прошел успешно.
Космического мусорщика RemoveDebris запустили с МКС в июне 2018 года. Напомним, что аппарат весит почти 100 килограммов и состоит из двух отсеков, в которые встроено научное оборудование.
Сбор мусора осуществляется с помощью гарпуна и сетей-паутин, которые успешно прошли тест в прошлом году.
Согласно оценкам ESA, в космосе находится более 750 000 фрагментов мусора размером более одного сантиметра. С учетом будущих космических проектов очевидно, что в ближайшие годы космического мусора станет еще больше.
На днях компания опубликовала видео последнего теста, в ходе которого спутник выпустил гарпун со скоростью 20 метров в секунду, чтобы тот захватил пятиметровую металлическую пластину.
На этом испытания спутника не закончились. Ему предстоит пройти еще один тест в марте, во время которого ученые проверят, как аппарат разворачивает парус, который поможет ему сойти с орбиты и войти в земную атмосферу.
После окончания всех экспериментов спутник войдет в атмосферу Земли и разрушится. Инженеры заявили, что в случае успешных испытаний на орбиту отправится множество аппаратов-уборщиков.
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