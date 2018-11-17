Москве предсказали десятиградусные морозы

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам возвращение морозов в ближайшие двое суток.

«Температура воздуха в Москве после полуночи уходит на заморозки. Уже в ночь на вторник она опустится до 10 градусов ниже ноля», — заявил Тишковец РИА Новости.

Учитывая, что воскресенье воздух в столице прогрелся до плюс 5 градусов, перепад температуры в некоторых районах Москвы и Московской области может достигнуть 15 градусов, но только в том случае, если прогноз «Фобоса» окажется верным.

Напомним, в последние дни синоптики активизировались и успели предупредить россиян о сильном ветре порывами до 21 м/с, который может повалить деревья и обрушить слабо укрепленные конструкции, типа рекламных щитов, о температурном рекорде 17 февраля, который стал самым теплым днем этой зимы в Москве, а также о резких скачках атмосферного давления, которые продлятся, как минимум, до середины следующей недели.

Ранее синоптики предсказали, когда в Москву придет весна.

