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Киевляне вышли на митинг против «проплаченных митингов» за деньги

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© social media

В Киеве на Контрактовой площади состоялся митинг против «проплаченных митингов», участников которого обвинили в намерении получить за это вознаграждение. Однако денег люди так и не дождались.

«Мне тут в личку написали, что одни люди собрали сегодня в Киеве тысячу человек против проплаченных митингов. Обещали по 130−150 гривен (около 350 рублей, прим. „Ридус“) за два часа. Стояли с 10 часов на Контрактовой до 12, а потом узнали что их кинули», — написал в Фейсбуке киевский политолог Юрий Романенко.

«Наверное это правильно. Ибо большое лицемерие политиков покоится на маленьком лицемерии таких людей, которые потом выбирают лицемерных политиков. Получаем замкнутый круг», — добавил Романенко.

Собравшиеся на Контрактовой площади говорили журналистам, что стоят «за идею», и выкрикивали лозунги: «Нет проплаченным митингам», «Митинги — это не бизнес», и «Позор».

За последнюю неделю на Украине стало популярным собирать проплаченные митинги на тему грядущих президентских выборов, в том числе под самым абсурдным поводам. Так, 13 февраля в Харькове состоялся митинг в поддержку «кандидата» в президенты Анатолия Оноприенко — одного из самых кровавых серийных убийц в истории.

Напомним, президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост президента претендуют и уже зарегистрированы 44 кандидата. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, является комик Владимир Зеленский. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко составляет менее 15%. Украинские власти запретили участие российских наблюдателей на предстоящих выборах, в связи с чем Россия может отказаться признавать их результаты.

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