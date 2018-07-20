Крымские татары потребовали убрать из школ учебник по истории Крыма

Совет крымских татар обратился к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой изъять из всех школьных и публичных библиотек республики учебник «История Крыма» для десятых классов под авторством Сергея Юрченко. По мнению Совета, в учебнике содержится пропаганда ксенофобии, а также оправдывается факт депортации народов России, в результате чего он «разрушает межнациональное согласие в Крыму».

«Авторы учебного пособия совершенно безосновательно утверждают, что „численность крымско-татарских формирований, служивших гитлеровцам с оружием в руках, оценивается в 20 тысяч человек“, а 14 тысяч крымских татар призывного возраста принимали участие в борьбе с партизанами», — приводит ФАН выдержку из обращения членов Совета к главе региона Сергею Аксенову.



С требованием изъять учебник к министру образования Крыма Наталье Гончаровой ранее обращалась юрист Ленура Енгулатова. По ее мнению, учебник разжигает межнациональный конфликт и потому не может быть рекомендован Министерством образования полуострова.

«В Крыму в силу специфики национального состава населения германское командование оперативно приняло меры для того, чтобы расположить к сотрудничеству крымских татар, часть которых встречала оккупантов в некоторых городах и деревнях букетами, угощало фруктами и вином, видя их „освободителями“. Большинство татарского населения лояльно относилось к немцам, а многие активно помогали», — процитировала Енгулатова на своей странице в Фейсбуке текст из учебника.

В качестве аргумента юрист сослалась на восьмитомную «Книгу Памяти города-героя Севастополя», в которое увековечены в том числе имена крымских татар, погибших в бою с гитлеровцами.

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек пообещал, что учебник отправят на экспертизу. «Подобные случаи, способствующие расколу единства российской нации, должны пресекаться на корню. Это вопросы национальной безопасности. Безусловно, будут проведены ряд экспертиз, в том числе культурологическая и лингвистическая. Данному факту будет дана правовая и политическая оценка», — сказал Бальбек.



Учебник «История Крыма» под авторством Юрченко используется в местных школах недавно, его презентация состоялась в Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского в 2017 году. Издание было подготовлено в рамках федерального проекта «История России через историю регионов» под эгидой Научно-образовательного центра по истории Института всеобщей истории РАН и Государственного академического университета гуманитарных наук.