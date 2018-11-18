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Российские футболистки одолели украинок борьбе за медали Чемпионата Европы

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© youtube.com

Российские спортсменки одолели соперниц из Украины в матче за бронзовые медали Чемпионата Европы по мини-футболу. Судьба противостояния решилась в серии послематчевых штрафных ударов, где точнее оказались россиянки. Итоговый счет встречи 3:2, передает ТАСС.

В составе сборной команды России отличились Диана Данилова и Виктория Лебедева.

Таким образом, россиянки сумели завоевать медали первого в истории континентального первенства, проходившего под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Заключительная стадия этого турнира проходила в формате финала четырех, в котором, помимо команды России и украинок, принимали участие представительницы Испании и Португалии.

Последним предстоит определить судьбу золотых наград в финальном матче.

Как отмечается в сообщении, российские мини-футболистки ранее уже неоднократно успешно выступали в заключительных стадиях неофициальных континентальных и мировых первенств.

В их активе серебряные медали Чемпионата мира-2015, а также две бронзы, завоеванные в 2010 и 2013 годах.

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