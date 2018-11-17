США попросили Японию выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию

Представители политической элиты Соединенных Штатов попросили премьер-министра Японии Синдзо Абэ выдвинуть кандидатуру действующего президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира.

Об этом в воскресенье сообщает The Asahi Shimbun со ссылкой на слова осведомленного источника в местном правительстве.

Так, по данным информатора японского издания, американская сторона адресовала Абэ неформальную просьбу номинировать Трампа после его переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Двусторонняя встреча глав США и КНДР состоялась в июле 2018 года в Сингапуре.

Двумя днями ранее, 15 февраля, во время официального мероприятия в Белом доме Трамп представил копию документа, направленного японским премьер-министром в Нобелевский комитет.

До этого ракеты регулярно летали в небе над Японией. Их системы сигнализации срабатывали постоянно. Теперь же они внезапно почувствовали себя спокойно. Они почувствовали себя в безопасности. Этого добился я, — заявил в минувшую пятницу хозяин Овального кабинета.

При этом, по словам Трампа, Абэ лично уведомил его о своем решении.

Напомним, окончательный список кандидатов на получение Нобелевской премии мира был сформирован в начале февраля. В этом году в него вошли сразу 304 кандидата.

Последним представителем США, получавшим премию мира, является предшественник Трампа Барак Обама. В 2009 году его наградили «за выдающиеся усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами».