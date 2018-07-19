США больше не намерены добиваться отставки Асада

Соединенные Штаты больше не намерены добиваться свержения действующего президента Сирийской арабской республики Башара Асада. С таким заявлением в воскресенье, 17 февраля, выступил специальный представитель Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри.

Мы не призываем к уходу. Мы призываем к значительным изменениям в поведении режима, — заявил Джеффри, выступая на Мюнхенской конференции.

При этом, по словам представителя США, военный конфликт в регионе необходимо заморозить, сохранив статус-кво, эквивалентный позициям вовлеченных сторон по состоянию на лето 2018 года.

Всего же в Вашингтоне насчитали пять внешних участников сирийского конфликта, передает «Интерфакс». Это — Россия, Турция, Иран, Израиль и США.

Это опасная ситуация, это не еще один внутренний конфликт сам по себе, как было в Южном Судане или в Ливии несколько лет назад. Это то, чего я не видел в регионе с 1973 года, — заявил спецпредставитель Госдепартамента.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. С осени 2014 года Соединенные Штаты и объединенные силы союзников наносят авиаудары по позициям боевиков террористических организаций, установивших контроль над значительной частью территории страны.

Местное правительство неоднократно обвиняло союзников в поддержке террористов и атаках на мирные населенные пункты.

В сентябре 2015 года президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Сирийской арабской республике. Инициатором российского вмешательства выступил официальный Дамаск.

В декабре 2018 года глава США Дональд Трамп отдал приказ о начале полного вывода американских войск с территории Сирии.