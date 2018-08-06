Гитары группы «Чайф» не долетели до Екатеринбурга

Гитары музыкантов популярной группы «Чайф» так и не прилетели в Екатеринбург.

Бессменные участники коллектива Владимир Шахрин и Владимир Бегунов не дождались в аэропорту багажа со своими инструментами.

«Есть версия, что грузчики в Шереметьево фотографируются и играют на них во время перерывов», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Чайфа» в соцсети «ВКонтакте».

Эта новость не оставила равнодушными подписчиков. Они стали выдвигать свои версии и комментировать случившееся. Особенно отличились две девушки, заявившие, что поступили бы так же на месте грузчиков.

Было высказана и гипотеза из области эзотерики. Автор комментария предположил, что гитары заряженные. «Однозначно — прикладываются и заряжаются от них», — написал он.

После победы сборной России над командой из Саудовской Аравии на чемпионате мира лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин переделал текст одной из своих самых известных песен «Аргентина — Ямайка 5:0». «Уходит боль, уходит боль, Россия — Саудовская Аравия 5:0», — исполнил Шахрин новый вариант песни.