найти ×
   
  • USD +0.16
    66.70
  • EUR +0.20
    75.25
СохранитьСохранено0
×

00184

Гитары группы «Чайф» не долетели до Екатеринбурга

Small f1a6d446e0

© vk.com

Гитары музыкантов популярной группы «Чайф» так и не прилетели в Екатеринбург.

Бессменные участники коллектива Владимир Шахрин и Владимир Бегунов не дождались в аэропорту багажа со своими инструментами.

«Есть версия, что грузчики в Шереметьево фотографируются и играют на них во время перерывов», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Чайфа» в соцсети «ВКонтакте».

Эта новость не оставила равнодушными подписчиков. Они стали выдвигать свои версии и комментировать случившееся. Особенно отличились две девушки, заявившие, что поступили бы так же на месте грузчиков.

Было высказана и гипотеза из области эзотерики. Автор комментария предположил, что гитары заряженные. «Однозначно — прикладываются и заряжаются от них», — написал он.

После победы сборной России над командой из Саудовской Аравии на чемпионате мира лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин переделал текст одной из своих самых известных песен «Аргентина — Ямайка 5:0». «Уходит боль, уходит боль, Россия — Саудовская Аравия 5:0», — исполнил Шахрин новый вариант песни.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Медики рассказали, кому нельзя делать татуировки
111210436читать позжечитаю позже
Наука и техника
В чем польза кофейного аромата
9262842читать позжечитаю позже

главное


Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале

Сейчас верному животному ищут хозяев.

26034477читать позжечитаю позже

Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды06 августа 2018

Правда посмертно.

17225979читать позжечитаю позже