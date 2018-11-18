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Москвичи ругают команду Собянина из-за автобусных пробок в выходной день

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В субботу, 16 февраля, в Москве в связи со строительством Большой кольцевой линии закрыли пять станций метро, расположенных на Сокольнической ветке. Речь идет о станциях «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского». Их работа возобновится 25 февраля.

Власти Москвы сообщили, что во время закрытия станций пассажиры смогут воспользоваться компенсационными автобусами. Всего задействовано свыше 230 автобусов, которые должны ходить с интервалом около одной минуты. Для более свободного движения этих автобусов было решено ограничить движение частного транспорта на улицах Краснопрудная, Русаковская, Стромынка и Преображенская.

Однако действия столичных властей по облегчению транспортной ситуации в районе временно неработающих станций Сокольнической ветки оказались в высшей степени безалаберными. Движение компенсационных автобусов, пишут москвичи в социальных сетях, организовано из рук вон плохо.

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