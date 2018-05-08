Школьники якутского поселка вынуждены учиться в продуктовом магазине

Условия обучения в школе якутского поселка Сайды, где часть учеников вынуждена заниматься в здании местного магазина, проверит прокуратура. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы регионального управления надзорного органа.

Органами прокуратуры республики организована проверка условий обучения детей, проживающих в селе Сайды Верхоянского района, — сообщили в ведомстве.

На основании результатов проверки сотрудникам прокуратуры предстоит дать оценку законности решения региональных властей, отложивших строительства нового здания учебного заведения до 2022 года.

Действующая постройка, сооруженная еще в 1947 году, сейчас находится в аварийном состоянии, в связи с чем ученики младших классов вынуждены заниматься в свободных помещениях местного детского сада, а среднее и старшее звено — в поселковом магазине.

Всего в территориально удаленном поселке проживают около 100 детей школьного возраста, уточняет агентство.

Напомним, несколько недель назад в Якутии разразился еще один скандал, связанный со сферой образования.

Тогда родители ряда русскоязычных школьников столицы республики обратились в прокуратуру из-за нехватки мест и несоответствующих стандартам условий обучения в школе «Айыы Кыhата».