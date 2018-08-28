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В России завершились испытания ядерной энергоустановки «Буревестника»

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© youtube.com

Российские военные и конструкторы успешно завершили испытания ядерной энергетической установки для крылатой ракеты «Буревестник». Об этом в субботу утром сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

В январе на одном из полигонов успешно завершен важнейший этап испытаний крылатой дозвуковой ракеты комплекса «Буревестник» — испытания ядерной энергетической установки, — заявил собеседник агентства.

Источник отметил, что в ходе проведенных испытаний энергетическая установка полностью подтвердила заявленные характеристики. Таким образом, новая российская крылатая ракета, как и сообщалось ранее, получит практически неограниченную дальность полета.

Напомним, о создании Россией крылатой ракеты неограниченной дальности полета было заявлено президентом Владимиром Путиным во время обращения к Федеральному Собранию в марте 2018 года.

По словам главы государства, новейшее оружие будет оснащено компактной ядерной энергетической установкой, которая обеспечит ракете высокую маневренность и малую заметность для систем перехвата потенциального противника.

Позже ряд западных СМИ сообщили о неудачных испытаниях «Буревестника», однако эта информация так и не нашла официального подтверждения.

В декабре минувшего года на вооружение российских военных начали поступать боевые лазерные комплексы «Пересвет», о которых также говорилось в мартовском обращении Путина.

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