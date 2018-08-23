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На отдыхе в Тенерифе трагически погибла маленькая россиянка

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Во время отдыха на Тенерифе (самый крупный из Канарских островов) погиб ребенок из России, которому не исполнилось и трех лет.

Маленькая россиянка упала с третьего этажа и получила тяжелую травму головы, сообщает La Opinion de Tenerife.

Малышку доставили на вертолете в больницу, где она скончалась от полученных травм.

Издание уточняет, что инцидент произошел в курортном городке Пуэрто-де-Сантьяго, расположенном в западной части Тенерифе.

Ранее сообщалось, что в одном из гостиничных комплексов Пуэрто де Сантьяго волна накрыла прибрежный бассейн и унесла в море туристов, двое из которых в итоге утонули, а один пропал без вести.

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