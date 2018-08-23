На отдыхе в Тенерифе трагически погибла маленькая россиянка
- 15 февраля 2019, 22:49
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Во время отдыха на Тенерифе (самый крупный из Канарских островов) погиб ребенок из России, которому не исполнилось и трех лет.
Маленькая россиянка упала с третьего этажа и получила тяжелую травму головы, сообщает La Opinion de Tenerife.
Малышку доставили на вертолете в больницу, где она скончалась от полученных травм.
Издание уточняет, что инцидент произошел в курортном городке Пуэрто-де-Сантьяго, расположенном в западной части Тенерифе.
Ранее сообщалось, что в одном из гостиничных комплексов Пуэрто де Сантьяго волна накрыла прибрежный бассейн и унесла в море туристов, двое из которых в итоге утонули, а один пропал без вести.
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