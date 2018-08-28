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Ада Роговцева призвала изолировать Украину от России

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© Пресс-служба президента Украины

Народная артистка СССР Ада Роговцева, известная по фильму «Укрощение огня» и телесериалу «Вечный зов», заявила, что россиян приучили думать об украинцах как о «вымышленном народе».

По мнению актрисы, россияне всегда снисходительно относились к украинцам.

«Их приучили, что украинцы хуже, что мы — вымышленный народ, выдуманная речь, „младший брат“», — цитирует 81-летнюю украинку ZIK.

По ее словам, в России давно считают Крым своим и нельзя их «переучить».

«Наверное, надо изолировать себя от них», — предположила артистка.

Ранее Герой Украины Ада Роговцева, поддерживающая так называемую антитеррористическую операцию в Донбассе и посещающая украинских солдат на передовой с концертами, повергла публику в недоумение своей речью на вручении ей государственной премии имени Александра Довженко. Она заявила, что «спит с солдатами на их кроватях».

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