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На видео показали, как самые сильные сперматозоиды достигают цели

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  • 15 февраля 2019, 18:24
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

Группа ученых из Корнеллского университета провела эксперимент, во время которого специалисты смоделировали стриктуры (органические сужения) женского репродуктивного тракта и посмотрели, как в таких условиях ведут себя сперматозоиды человека и быка.

Авторы работы уверены, что стриктуры играют огромную роль при отборе самых быстрых и конкурентных сперматозоидов.

Чтобы проверить свою гипотезу, ученые создали микрофлюидную модель, которая имитировала женский репродуктивный тракт. Модель сделали из трех отсеков, соединенных между собой небольшими каналами.

Во время эксперимента ученые поместили в эту модель сперматозоиды и наблюдали, как они будут вести себя, особенно на сложных участках — в сужениях и каналах. Оказалось, что человеческие и бычьи сперматозоиды ведут себя одинаково и эти препятствия доставляют им неудобства.

Если вы взглянете на репродуктивную систему млекопитающих, то увидите, что размеры канала, идущего к яйцеклетке, непостоянны. В некоторых точках он очень узкий, так что только несколько сперматозоидов могут пройти, — рассказали авторы исследования.

Самые сильные сперматозоиды группировались и держались ближе к стриктуре, чтобы максимально продлить свой путь. Более слабые — терялись в потоке и останавливались перед сложными участками, выяснили авторы исследования.

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