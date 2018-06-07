Художник на примере котов показал, что такое любовь

Группа ученых из Корнеллского университета провела эксперимент, во время которого специалисты смоделировали стриктуры (органические сужения) женского репродуктивного тракта и посмотрели, как в таких условиях ведут себя сперматозоиды человека и быка.

Авторы работы уверены, что стриктуры играют огромную роль при отборе самых быстрых и конкурентных сперматозоидов.

Чтобы проверить свою гипотезу ученые создали микрофлюидную модель, которая имитировала женский репродуктивный тракт. Модель сделали из трех отсеков, соединенных между собой небольшими каналами.

Во время эксперимента ученые поместили в эту модель сперматозоиды и наблюдали, как они будут вести себя, особенно на сложных участках — сужениях и каналах. Оказалось, что человеческие и бычьи сперматозоиды ведут себя одинаково, и эти препятствия доставляют им неудобства.

Если вы взглянете на репродуктивную систему млекопитающих, то увидите, что размеры канала, идущего к яйцеклетке, непостоянны. В некоторых точках он очень узкий, так что только несколько сперматозоидов могут пройти, — рассказали авторы исследования.

Самые сильные сперматозоиды группировались и держались ближе к стриктуре, чтобы максимально продлить свой путь. Более слабые — терялись в потоке и останавливались перед сложными участками, выяснили авторы исследования.