Художник на примере котов показал, что такое любовь
- 15 февраля 2019, 17:09
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Талантливый российский иллюстратор с псевдонимом Bird Born прославился в интернете благодаря своим юмористическим душевным комиксам о коте Степане и его подруге Марии. Эта парочка очень похожа на нас с вами — они так же ругаются, мирятся, готовят, гуляют, играют в снежки, берут ипотеку, делают друг для друга сюрпризы и изо всех сил стараются радоваться жизни.
Ко Дню святого Валентина художник нарисовал новые иллюстрации о своих очаровательных котах, показав, через какие стадии отношений проходит каждая пара. Новую серию работ о любви автор назвал так: «Бесполезно менять лодку, пока не научился управлять вёслами». И эти смешные, тёплые и жизненные рисунки обязательно вызовут у вас улыбку. Обратите внимание на детали, их позже объяснит сам иллюстратор.
Как известно, дьявол кроется в деталях. И художник решил объяснить свои рисунки читателям, снабдив их подробными комментариями и объяснениями.
Хорошо получилось. А теперь давайте пройдёмся по деталям. Очевидным и не очень.
Самые внимательные заметили, что параллельно истории о котах развивается любовная линия про отношения двух ворон — Галины и Анатолия. И за ними тоже очень смешно и интересно наблюдать. Художник даже отметил, что эта серия для него даже более значима, чем основная:
Для меня эта серия более личная, чем предыдущая. Любви нам всем, и чтобы запасы в наших лодках не иссякали. Меньше драм, больше искренних объятий и, конечно, гармонии! Если вы одиноки, то это тоже благостное время, в котором есть масса плюсов, — прокомментировал автор.
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