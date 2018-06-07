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Художник на примере котов показал, что такое любовь

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  • 15 февраля 2019, 17:09
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Талантливый российский иллюстратор с псевдонимом Bird Born прославился в интернете благодаря своим юмористическим душевным комиксам о коте Степане и его подруге Марии. Эта парочка очень похожа на нас с вами — они так же ругаются, мирятся, готовят, гуляют, играют в снежки, берут ипотеку, делают друг для друга сюрпризы и изо всех сил стараются радоваться жизни.

Ко Дню святого Валентина художник нарисовал новые иллюстрации о своих очаровательных котах, показав, через какие стадии отношений проходит каждая пара. Новую серию работ о любви автор назвал так: «Бесполезно менять лодку, пока не научился управлять вёслами». И эти смешные, тёплые и жизненные рисунки обязательно вызовут у вас улыбку. Обратите внимание на детали, их позже объяснит сам иллюстратор.

Как известно, дьявол кроется в деталях. И художник решил объяснить свои рисунки читателям, снабдив их подробными комментариями и объяснениями.

Хорошо получилось. А теперь давайте пройдёмся по деталям. Очевидным и не очень.

Самые внимательные заметили, что параллельно истории о котах развивается любовная линия про отношения двух ворон — Галины и Анатолия. И за ними тоже очень смешно и интересно наблюдать. Художник даже отметил, что эта серия для него даже более значима, чем основная:

Для меня эта серия более личная, чем предыдущая. Любви нам всем, и чтобы запасы в наших лодках не иссякали. Меньше драм, больше искренних объятий и, конечно, гармонии! Если вы одиноки, то это тоже благостное время, в котором есть масса плюсов, — прокомментировал автор.

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На видео показали, как самые сильные сперматозоиды достигают цели

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  • 15 февраля 2019, 18:24
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

Группа ученых из Корнеллского университета провела эксперимент, во время которого специалисты смоделировали стриктуры (органические сужения) женского репродуктивного тракта и посмотрели, как в таких условиях ведут себя сперматозоиды человека и быка.

Авторы работы уверены, что стриктуры играют огромную роль при отборе самых быстрых и конкурентных сперматозоидов.

Чтобы проверить свою гипотезу ученые создали микрофлюидную модель, которая имитировала женский репродуктивный тракт. Модель сделали из трех отсеков, соединенных между собой небольшими каналами.

Во время эксперимента ученые поместили в эту модель сперматозоиды и наблюдали, как они будут вести себя, особенно на сложных участках — сужениях и каналах. Оказалось, что человеческие и бычьи сперматозоиды ведут себя одинаково, и эти препятствия доставляют им неудобства.

Если вы взглянете на репродуктивную систему млекопитающих, то увидите, что размеры канала, идущего к яйцеклетке, непостоянны. В некоторых точках он очень узкий, так что только несколько сперматозоидов могут пройти, — рассказали авторы исследования.

Самые сильные сперматозоиды группировались и держались ближе к стриктуре, чтобы максимально продлить свой путь. Более слабые — терялись в потоке и останавливались перед сложными участками, выяснили авторы исследования.

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