NASA собирается ускорить разработку кораблей для полетов на Луну

Космическое агентство NASA сообщило о намерении ускорить старт миссии по исследованию Луны, в которой примут участие не только роботы, но и астронавты.

Если все пойдет по плану, то уже в 2024 году пройдут первые испытания корабля для этой миссии, а к 2028 году астронавты окажутся на Луне.

О планах проведения таких исследований ученые сообщили еще в прошлом году, и теперь информация официально подтвердилась. В следующем месяце NASA начнет проведение конкурса на разработку лучшего макета будущего корабля для полетов на Луну.

Мы открыты для предложений как со стороны частных компаний, таких как SpaceX, Blue Origin, Lockheed Martin и Boeing, так и со стороны государственных космических агентств, — заявили представители NASA.

В этом году интерес к нашему спутнику особенно усилился, когда китайский зонд «Чанъэ-4» прибыл на темную сторону Луны.

Изначально предполагалось, что станция сядет в огромный кратер Карман, но в итоге «Чанъэ-4» высадился в бассейне ударного кратера Эйткена в районе Южного полюса Луны.



Китайская станция «Чанъэ-4» поможет ученым не только взглянуть на обратную сторону Луны, но и выяснить, можно ли вырастить на нашем спутнике целую экосистему в условиях гравитации.



Помимо китайцев, изучением Луны заинтересованы и ученые из Европейского космического агентства (ESA). Сейчас астронавты агентства тренируются использовать инструменты и электронику, с которыми придется работать на Луне.

Тренировки проходят в скафандрах на поверхности вулкана, чтобы приблизить условия работы к лунной среде.