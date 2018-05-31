Как выглядели ранние титанозавры в Африке

Группа палеонтологов опубликовала новое исследование, в котором описала ранних титанозавров, обитавших в Африке.

Ученые проанализировали останки небольшого титанозавра, которого десять лет назад обнаружили на юго-западе Танзании, в долине реки Мтука. Динозавр получил название Mnyamawamtuka moyowamkia, что на местном диалекте суахили означает «создание из Мтуки» и «сердце в хвосте».

Напомним, что титанозавры — род растительноядных динозавров-зауроподов, живших в верхнемеловую эпоху на территории Азии, Африки, Европы и Южной Америки. Это были крупные динозавры, достигавшие в длину 40 метров.

До недавнего времени палеонтологи находили останки титанозавров только на территории Южной Америки, но в последнее время кости динозавров находят и в Африке.

Останки с разных континентов, которые некогда были объединены в Гондвану, помогут нам узнать эволюцию этого вида. Сейчас, к сожалению, у нас есть только частичные останки титанозавра, — отметили авторы исследования.

Скелет M. moyowamkia, найденный около десяти лет назад, несколько отличается от своих родственников — он небольшого размера, что может говорить либо о заболевании динозавра, либо о юном возрасте на момент гибели.

Останки включают фрагменты скелета шеи, хвоста, туловища и конечностей. Их анатомия однозначно указывает на то, что этот зауропод принадлежал к ранним представителям титанозавров (Lithostrotia).

