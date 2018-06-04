Путин посетил в Сочи центр спортивной подготовки «Юг-спорт»

Президент РФ Владимир Путин приехал в сочинский центр спортивной подготовки сборных и клубных команд «Юг-спорт», чтобы пообщаться со спортсменами, среди которых — члены сборных России по боксу, дзюдо и вольной борьбе.

В спортцентре главе государства рассказали о комплексе, который является крупнейшим на юге России, сообщает ТАСС.

Здесь проходят подготовку спортсмены по 54 летним и зимним видам спорта. В центре созданы все необходимые условия для того, чтобы в нем ежегодно проводились более 300 тренировочных сборов.

Кроме того, за три года своего существования он стал местом проведения более 100 международных и российских соревнований, в том числе по тхэквондо, карате, фехтованию и настольному теннису.

Российского лидера в комплексе встретили спортсмены, включая чемпионов, а также дети разных возрастов, которые ходят сюда тренироваться.

Как пишет агентство, Путин посетил спортивный центр после продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран.