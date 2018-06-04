Путин посетил в Сочи центр спортивной подготовки «Юг-спорт»
- 14 февраля 2019, 21:52
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Президент РФ Владимир Путин приехал в сочинский центр спортивной подготовки сборных и клубных команд «Юг-спорт», чтобы пообщаться со спортсменами, среди которых — члены сборных России по боксу, дзюдо и вольной борьбе.
В спортцентре главе государства рассказали о комплексе, который является крупнейшим на юге России, сообщает ТАСС.
Здесь проходят подготовку спортсмены по 54 летним и зимним видам спорта. В центре созданы все необходимые условия для того, чтобы в нем ежегодно проводились более 300 тренировочных сборов.
Кроме того, за три года своего существования он стал местом проведения более 100 международных и российских соревнований, в том числе по тхэквондо, карате, фехтованию и настольному теннису.
Российского лидера в комплексе встретили спортсмены, включая чемпионов, а также дети разных возрастов, которые ходят сюда тренироваться.
Как пишет агентство, Путин посетил спортивный центр после продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран.
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