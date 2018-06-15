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25 необыкновенных животных, в которых вы влюбитесь с первого взгляда

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  • 15 февраля 2019, 13:03
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

У природы идеальный вкус и отменное чувство юмора. Поэтому на свет регулярно появляются животные с необыкновенным окрасом — белые павлины, радужные змеи, жёлтые лягушки, розовые голуби, кошки с разноцветными глазами и другие удивительные звери. Отыскали для вас животных редкостной красоты, в которых вы влюбитесь с первого взгляда.

1. Белоснежные близнецы хаски с разного цвета глазами

2. Королевская ошейниковая змея

3. Павлин-альбинос

4. Золотистый ретривер с говорящим именем Lucky — Счастливчик

5. Индийская лягушка-бык

6. Бородатая кошечка-хипстер

7. «Какой крутой парик! Хотя, подождите…»

8. Гривистый голубь

9. Очаровательные кошечки-сестрички Ирисс и Абисс с глазами разного цвета

10. Фиолетовая улитка

11. Рыжая, белая и чёрная лисицы

12. Роскошный мраморный кот Scrappy (Лоскуток) с витилиго

13. Кролик с макияжем smoky eyes

14. Сине-зелёный волнистый попугай

15. Очковый медведь

16. Необыкновенно красивая кошка Smoothie (Сердцеедка) с яркими зелёными глазами

17. Розовый кузнечик

18. Очень пушистая кошка

19. Чёрная хаски Джои (Joey) с пронзительными голубыми глазами

20. Кошачьи глаза — как целая вселенная

21. Розовошейный зелёный голубь 

22. Бенгальский кот редкого окраса 

23. Королевский питон-альбинос со смайлами на коже

24. Паук-павлин Maratus volans танцует брачный танец

25. То ли кот Эркюль Пуаро, то ли усатая Матерь Драконов

А вы каких необычных животных встречали?

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