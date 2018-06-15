25 необыкновенных животных, в которых вы влюбитесь с первого взгляда
- 15 февраля 2019, 13:03
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
У природы идеальный вкус и отменное чувство юмора. Поэтому на свет регулярно появляются животные с необыкновенным окрасом — белые павлины, радужные змеи, жёлтые лягушки, розовые голуби, кошки с разноцветными глазами и другие удивительные звери. Отыскали для вас животных редкостной красоты, в которых вы влюбитесь с первого взгляда.
1. Белоснежные близнецы хаски с разного цвета глазами
2. Королевская ошейниковая змея
3. Павлин-альбинос
4. Золотистый ретривер с говорящим именем Lucky — Счастливчик
5. Индийская лягушка-бык
6. Бородатая кошечка-хипстер
7. «Какой крутой парик! Хотя, подождите…»
8. Гривистый голубь
9. Очаровательные кошечки-сестрички Ирисс и Абисс с глазами разного цвета
10. Фиолетовая улитка
11. Рыжая, белая и чёрная лисицы
12. Роскошный мраморный кот Scrappy (Лоскуток) с витилиго
13. Кролик с макияжем smoky eyes
14. Сине-зелёный волнистый попугай
15. Очковый медведь
16. Необыкновенно красивая кошка Smoothie (Сердцеедка) с яркими зелёными глазами
17. Розовый кузнечик
18. Очень пушистая кошка
19. Чёрная хаски Джои (Joey) с пронзительными голубыми глазами
20. Кошачьи глаза — как целая вселенная
21. Розовошейный зелёный голубь
22. Бенгальский кот редкого окраса
23. Королевский питон-альбинос со смайлами на коже
24. Паук-павлин Maratus volans танцует брачный танец
25. То ли кот Эркюль Пуаро, то ли усатая Матерь Драконов
А вы каких необычных животных встречали?
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