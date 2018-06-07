Пассажирка самолёта уселась в экстремальной позе и поразила соцсети

Всем известно, что в самолёте очень сложно устроиться поудобнее — спина болит, ноги не помещаются, шея затекает. Нет таких проблем только у пассажиров бизнес-класса и, видимо, гимнастов и прочих акробатов. Доказательство тому недавно опубликовала гимнастка Стефани Миллингер (Stefanie Millinger), которая сняла видео о том, как она усаживается в кресло, закинув ноги за голову и выгнувшись, как инопланетное существо. При всей экстремальности позы девушка даже ремень безопасности умудрилась застегнуть.

Стефани — известная персона в интернете. На её страничку в Instagram подписано почти 230 тысяч человек, каждый из которых знает — эта невероятно гибкая девушка способна закручивать своё тело в такие фигуры, что кажется, будто она не совсем человек.

Впервые гимнастка прославилась в интернете благодаря видео, в котором, стоя руками на мяче, надевает очки с помощью ног, изогнувшись в крайне изощрённой позе.



Также девушка с лёгкостью помещается в кастрюлю, забивает бильярдный шар в лузу с помощью ног, стоя на руках, и балансирует на отвесных скалах и шатких конструкциях, не забывая при этом лучезарно улыбаться. От её трюков голова идёт кругом.

Саму себя гимнастка характеризует как любительницу адреналина, поэтому её аккаунты изобилуют такими экстремальными видеороликами и фотографиями, что их невозможно смотреть без замирания сердца.

Что вы думаете о таких трюках? Поделитесь своим мнением в комментариях!

Кстати, иногда в салоне самолёта можно встретить не только странных людей, но и животных, невозмутимо восседающих в креслах, как этот аляскинский маламут.

А что касается гибких девушек. Недавно мы писали об одной такой ловкачке, поразившей соцсети тем, что она пролезла под стулом и снова на него села, при этом не коснувшись пола.

Другую за феноменальную гибкость и вовсе называют девушкой-змеёй. Она способна гнуться во все стороны, складываясь чуть ли не вчетверо.