Мамаев забил семь голов в СИЗО

Игрок «Краснодара» Павел Мамаев принял участие в футбольном матче, который прошел в СИЗО «Бутырка».

Как сообщает паблик радиостанции «Говорит Москва», встреча завершилась со счетом 8:7.

Сыграв за каждую из команд, 30-летний полузащитник забил почти половину всех голов — семь, говорится в сообщении.

По информации, имеющейся у РЕН ТВ, матч состоял из двух таймов по 20 минут. В игре участвовали 12 подозреваемых и обвиняемых — все сокамерники. Они разбились на команды по шесть человек в каждой.

В итоге «оранжевые» одержали победу над «зелеными», уточняет телеканал.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин не принял участие в матче из-за последствий разрыва крестообразных связок правого колена, которые, по его словам, усугубились в СИЗО.

На заседании Тверского суда, состоявшемся 6 февраля, было вынесено решение о продлении ареста Кокорину и Мамаеву до 8 апреля.

Оба футболиста стали фигурантами уголовного дела после двух драк в Москве.

По статье о совершении хулиганских действий по предварительному сговору спортсменам грозит до семи лет лишения свободы.