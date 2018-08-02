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Заключенные ярославской колонии объявили голодовку

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© Евгений Епанчинцев/ТАСС

В колонии № 3, находящейся в городе Угличе Ярославской области, группа осужденных за тяжкие преступления объявила голодовку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН.

Отмечается, что заключенные требуют «создания льготных условий отбывания наказания».

«Администрация колонии провела беседы разъяснительного характера с осужденными, а также медосмотр. Обстановка в колонии контролируемая», — сказал собеседник агентства.

По его словам, объявившие голодовку — рецидивисты, осужденные за убийства, грабежи, разбои и незаконный оборот наркотиков.

Они содержатся в помещениях камерного типа, а также штрафном изоляторе за грубые нарушения при отбывании наказания.

В колонию уже направляется комиссия областного УФСИН и представители Общественной наблюдательной комиссии, назначена служебная проверка, отметили в пенитенциарном ведомстве.

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