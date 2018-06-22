найти ×
   
  • USD +0.86
    66.54
  • EUR +0.66
    75.05
СохранитьСохранено0
×

101094

Интернет ищет печенье на картинке-валентинке

Small dd3dc5f883
  • 14 февраля 2019, 14:54
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Редакция «Ридуса» поздравляет всех влюблённых с Днём святого Валентина и предлагает вам праздничную картинку-головоломку, на которой нужно отыскать шоколадное печенье среди плюшевых мишек, конфет, сердечек и цветов. Авторы иллюстрации утверждают, что поиски одинокой печеньки занимают около минуты, а самый быстрый и глазастый человек уложился в 39 секунд. А за сколько справитесь с заданием вы?

«Мы нежно любим День святого Валентина, это прекрасное время для того, чтобы побыть с любимыми людьми в романтической обстановке», — рассказали в компании-создательнице головоломки Destination2 и пожелали всем одиноким сердцам найти в этот день свою любовь.

Как быстро вам удалось найти шоколадное печенье на картинке? Похвастайтесь в комментариях!

А теперь попробуйте найти доказательства любви для парня, который хочет сделать предложение девушке, ёлочку со звездой на макушке и снеговика среди снежинок, отыскать четырёхлистный клевер на удачу, заметить волшебную палочку среди леденцов, увидеть один мешок денег среди коробок с подарками и обнаружить часы с неправильным временем. Удачи!

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
Фотоистория о заброшенном трамплине Олимпиады
0215860читать позжечитаю позже
Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино
-11235489читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Ученые Якутии собрались клонировать мамонта и древних людей

Они также будут исследовать генетическую историю народов северо-востока России.

5350915читать позжечитаю позже

Наука и техника
Названа полезная для сердца доза кофе22 июня 2018

Во всем должна быть мера, особенно в выпитом кофе.

70228567читать позжечитаю позже