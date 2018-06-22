Интернет ищет печенье на картинке-валентинке

Редакция «Ридуса» поздравляет всех влюблённых с Днём святого Валентина и предлагает вам праздничную картинку-головоломку, на которой нужно отыскать шоколадное печенье среди плюшевых мишек, конфет, сердечек и цветов. Авторы иллюстрации утверждают, что поиски одинокой печеньки занимают около минуты, а самый быстрый и глазастый человек уложился в 39 секунд. А за сколько справитесь с заданием вы?

«Мы нежно любим День святого Валентина, это прекрасное время для того, чтобы побыть с любимыми людьми в романтической обстановке», — рассказали в компании-создательнице головоломки Destination2 и пожелали всем одиноким сердцам найти в этот день свою любовь.

Как быстро вам удалось найти шоколадное печенье на картинке? Похвастайтесь в комментариях!

А теперь попробуйте найти доказательства любви для парня, который хочет сделать предложение девушке, ёлочку со звездой на макушке и снеговика среди снежинок, отыскать четырёхлистный клевер на удачу, заметить волшебную палочку среди леденцов, увидеть один мешок денег среди коробок с подарками и обнаружить часы с неправильным временем. Удачи!