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Зонд InSight установил бур на поверхность Марса

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  • 14 февраля 2019, 12:54
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© NASA

Специалисты NASA опубликовали информацию, что зонд InSight установил на поверхности Марса бур для изучения сейсмических тепловых потоков.

Теперь на поверхности планеты находитcя полный комплект техники для исследования Марса — сейсмометр, защитный коплак для него и бур.

На днях зонд InSight с помощью роботизированной руки-манипулятора установил бур, который сможет не только пробурить скважину глубиной 5 метров, но и изучить сейсмическую активность планеты.

Это, возможно, позволит обнаружить скопление жидкой воды или льда под поверхностью Марса. Пробуренная скважина может стать рекордно глубокой, например аппарат Curiosity смог пробиться в марсианский грунт лишь на 7,5 см, а Phoenix — на 18 см.

Напомним, что старт миссии InSight состоялся 5 мая 2018 года, а уже 26 ноября 2018 года посадочный модуль приземлился на марсианское нагорье Элизиум.

Рабочая зона у InSight небольшая — всего четыре на два метра. В этом месте аппарат высадил сейсмограф SEIS и электромеханический бур HP3.

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