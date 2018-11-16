Зонд InSight установил бур на поверхность Марса

Специалисты NASA опубликовали информацию, что зонд InSight установил на поверхности Марса бур для изучения сейсмических тепловых потоков.

Теперь на поверхности планеты находитcя полный комплект техники для исследования Марса — сейсмометр, защитный коплак для него и бур.

На днях зонд InSight с помощью роботизированной руки-манипулятора установил бур, который сможет не только пробурить скважину глубиной 5 метров, но и изучить сейсмическую активность планеты.

Это, возможно, позволит обнаружить скопление жидкой воды или льда под поверхностью Марса. Пробуренная скважина может стать рекордно глубокой, например аппарат Curiosity смог пробиться в марсианский грунт лишь на 7,5 см, а Phoenix — на 18 см.

Напомним, что старт миссии InSight состоялся 5 мая 2018 года, а уже 26 ноября 2018 года посадочный модуль приземлился на марсианское нагорье Элизиум.



Рабочая зона у InSight небольшая — всего четыре на два метра. В этом месте аппарат высадил сейсмограф SEIS и электромеханический бур HP3.

