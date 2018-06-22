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Россиян в марте ждет короткая рабочая неделя

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© Михаил Метцель/ТАСС

В связи с празднованием Международного женского дня у россиян в марте будет три выходных дня подряд.

Приходящийся на пятницу в этом году день 8 марта является нерабочим праздничным днем, а следующие за ним 9 и 10 марта — календарными выходными днями.

Кроме того, согласно Трудовому кодексу РФ, на один час будет короче предпраздничный рабочий день 7 марта, выпадающий на четверг.

А вот в феврале, несмотря на то, что праздничный день 23 февраля приходится в этом году на субботу, рабочая неделя останется такой же, как обычно.

Дело в том, что правительство перенесло выходной день с 23 февраля на 10 мая, таким образом увеличив количество нерабочих дней в мае.

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