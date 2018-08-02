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Стали известны новые подробности о миссии «ЭкзоМарс 2020»

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  • 13 февраля 2019, 18:43
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Специалисты NASA решили использовать марсианский зонд MAVEN для посадки миссии ExoMars. Согласно программе, зонд должен спуститься на более низкую орбиту Марса, чтобы ретранслировать сигнал для миссии «ЭкзоМарс 2020».

Напомним, что ExoMars («ЭкзоМарс») — это программа по исследованию Марса, в рамках которой уже была запущена миссия «ЭкзоМарс-2016» три года назад. Сейчас инженеры компании готовятся к запуску новой миссии, включающей в себя перелетный блок, спускаемый аппарат и марсоход.

Запуск зонда планируют на лето 2020 года с космодрома Байконур на ракете «Протон-М». До Красной планеты аппарат будет добираться около 7 месяцев.

Зонд MAVEN займется координацией посадки ExoMars 2020 на поверхность Красной планеты — для этого зонд снизится с 6,2 тыс. км над поверхностью до 4,5 тыс. км. После чего аппарат резко увеличит скорость своего вращения по орбите и совершит 6,8 оборотов вокруг Марса за сутки вместо 5,3.

Выполнив маневр, MAVEN вновь поднимется на обычную высоту и продолжит миссию как минимум до 2030 года.

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