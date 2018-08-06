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Директор подмосковного ресторана сознался в убийстве посетителя

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© pexels.com

Директор ресторана в подмосковном Сергиевом Посаде был задержан по подозрению в убийстве клиента из травматического пистолета и на допросе во всем признался.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий, 9 февраля в одном из ресторанов Сергиева Посада было обнаружено тело 37-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы.

Подозреваемым в совершении убийства оказался 34-летний директор ресторана.

«Предварительно установлено, что между директором ресторана и посетителем произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый произвел один выстрел из травматического пистолета в голову оппонента», — рассказала РИА Новости Врадий.

По ее словам, от полученного огнестрельного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

На допросе подозреваемый назвал обстоятельства и причины совершенного им преступления. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

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