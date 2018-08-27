Школьница в Югре выжила после падения с 11-го этажа

В Ханты-Мансийске школьница выпала из окна квартиры на 11-м этаже, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Несмотря на падение с такой высоты, 11-летняя девочка осталась жива.

По словам собеседника агентства, школьницу госпитализировали в окружную больницу.

В региональном управлении СК РФ сообщили агентству, что на место происшествия выехала следственно- оперативная группа, которая проводит проверку и выясняет обстоятельства инцидента.

«Состояние пострадавшей оценивается как стабильное, тяжелое, ребенок находится в реанимации в ОКБ города Ханты-Мансийска. Проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий в реанимационном отделении, врачи делают все возможное для спасения жизни ребенка», — приводит портал Ugra-news сообщение департамента здравоохранения автономного округа.

