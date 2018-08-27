Госдолг США достиг исторического рекорда

Государственный долг Соединенных Штатов Америки впервые в истории превысил 22 триллиона долларов, пишет Business Insider.

Согласно данным Министерства финансов США, долг страны на 11 февраля составил в 22,012 триллиона долларов.

С начала февраля этот показатель вырос более чем на 90 миллиардов, а за последние одиннадцать месяцев — на 1 триллион долларов.

За время президентства Дональда Трампа госдолг страны растет самыми большими темпами, пишет USA Today.

Издание отмечает, что во многом это обусловлено прошлогодней налоговой реформой, которая стоила бюджету США около полутора триллионов долларов, а также возросшими расходами на оборону.

Напомним, во время своей избирательной кампании Дональд Трамп пообещал «избавить» США от госдолга в течение восьми лет.

В ноябре прошлого года Трамп заявил, что США полностью погасят свой огромный госдолг к концу его второго президентского срока. Это может произойти при условии, что американцы переизберут его главой государства.