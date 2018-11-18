Лавров и Помпео обсудили новые санкции США против России

МИД РФ сообщил о телефонном разговоре между Сергеем Лавровым и госсекретарем США Майком Помпео, который состоялся по американской инициативе. Среди прочего стороны обсудили новые санкции против России.

«В связи с анонсированным Госсекретарем намерением США ввести против России дополнительные санкции под абсолютно недоказанным предлогом прошлогодней мутной истории с „отравлением“ в Солсбери С. В. Скрипаля и его дочери, которых с тех пор никто не видел, С. В. Лавров подчеркнул, что этот ничем не оправданный шаг Вашингтона лишь усугубит ситуацию в двусторонних отношениях и атмосферу на мировой арене», — сказано в официальном сообщении российского дипломатического ведомства.

Госдепартамент США на момент публикации не выпустил пресс-релиза о разговоре Помпео с Москвой. Одновременно американский телеканал Sky News со ссылкой на три «европейских источника» сообщил, что вскоре против России могут быть введены санкции из-за задержания украинских кораблей и моряков, устроивших провокацию в Черном море. По данным телеканала, Вашингтон и Брюссель согласуют новые санкции через несколько недель.

Напомним, первая часть санкций по «делу Скрипалей» против России была введена в конце августа 2018 года. О том, что администрация президента Дональда Трампа намеревается ввести вторую часть санкций, Госдепартамент объявил еще в начале декабря 2018 года. После этого Министерство финансов США расширило санкции против российских СМИ и сотрудников ГРУ.

Вторая часть санкций может включать в себя возможность понижения уровня двусторонних дипотношений между Россией и США вплоть до их приостановки, запрет экспорта в Россию любых американских товаров, кроме продовольствия, и импорта российских товаров в Штаты, а также запрет на полеты в США самолетов российских авиакомпаний.

Напомним, 4 марта 2018 года на скамейке в Солсбери были найдены без сознания экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания и ее союзники утверждают, что Скрипали пострадали от яда «Новичок», который был разработан в СССР в 70-х годах, и возлагают ответственность за атаку на Россию. Исполнителями покушения на убийство Лондон называет граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Москва отрицает все обвинения, как и сами Петров и Боширов.

