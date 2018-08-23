СМИ: вооруженные ножами фанаты «Фенербахче» напали на болельщиков «Зенита»
- 12 февраля 2019, 22:28
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Поклонники турецкого футбольного клуба, вооруженные ножами и арматурой, остановили автобус с болельщиками петербургского «Зенита» перед матчем первого раунда 1/16 финала Лиги Европы.
Нападавшие предприняли попытку проникнуть в салон автобуса, однако россияне заблокировали двери.
Как сообщает Чемпионат.com со ссылкой на паблик Ofnews, в результате нападения были разбиты окна автобуса, из-за чего несколько фанатов «Зенита» получили порезы.
Кроме того, по имеющейся у источника информации, нападению 20 болельщиков «Фенербахче» подверглись семь фанатов «Зенита». Им удалось отбиться от нападавших.
Также сообщается, что перед началом матча турки обходили бары города в поисках россиян.
По данным источника, в Стамбул накануне игры прилетели фанаты махачкалинского «Анжи», чтобы помочь болельщикам «Фенербахче» в столкновениях с теми, кто приехал поддержать «Зенит».
Комментируя информацию о нападении турецких фанатов на петербургских болельщиков в Стамбуле, представители «Зенита» заявили, что все девять автобусов с болельщиками доехали до стадиона без происшествий. «Никаких стычек не было», — приводит сообщение клуба «Фонтанка».
Ранее сообщалось, что перед матчем Лиги чемпионов между «Ромой» и ЦСКА рядом со «Стадио Олимпико» в Риме вспыхнула массовая драка. В результате один из фанатов московского клуба получил ножевое ранение, а еще двое были избиты.
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