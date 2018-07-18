Забивший посреди улицы в Москве трехметровый фонтан попал на видео

Посреди проезжей части на Шереметьевской улице, 37, на северо-востоке Москвы забил трехметровый фонтан холодной воды.

В Сети появилось видео, запечатлевшее этот инцидент.

Как сообщает ФАН, в результате было перекрыто движение перед поворотом на 14-й проезд Марьиной Рощи. На место происшествия прибыли аварийная служба и сотрудники ГИБДД.

В комплексе городского хозяйства Москвы объяснили скопление воды на Шереметьевской незаконным подключением к пожарному гидранту, пишет издание.

Позднее гидрант перекрыли, утечка была локализована, ее последствия устранены.