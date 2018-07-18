Забивший посреди улицы в Москве трехметровый фонтан попал на видео
- 12 февраля 2019, 17:16
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Посреди проезжей части на Шереметьевской улице, 37, на северо-востоке Москвы забил трехметровый фонтан холодной воды.
В Сети появилось видео, запечатлевшее этот инцидент.
Как сообщает ФАН, в результате было перекрыто движение перед поворотом на 14-й проезд Марьиной Рощи. На место происшествия прибыли аварийная служба и сотрудники ГИБДД.
В комплексе городского хозяйства Москвы объяснили скопление воды на Шереметьевской незаконным подключением к пожарному гидранту, пишет издание.
Позднее гидрант перекрыли, утечка была локализована, ее последствия устранены.
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