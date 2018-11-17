Фотограф показал, чем занимаются дикие звери, когда их никто не видит

Знаменитая фраза hakuna matata («акуна матата») в переводе с языка суахили значит «беззаботная жизнь». Уолт Дисней популяризировал её в мультфильме «Король Лев», а французского фотографа Тома Субтиля (Thomas Subtil) она вдохновила на создание серии работ о безмятежной жизни в мире дикой природы.

Эта история началась в 2013 году, когда Тома отправился в Кению и открыл для себя совершенно другой, удивительный мир. Здесь слоны балансируют на одной ноге на канате, привязанном между деревьями, жирафы выглядывают из-под облаков, зебры летают, а суррикаты — супергерои. Африканские пейзажи превратились в неожиданную фантасмагорию. Свой проект фотохудожник назвал «Настоящая жизнь африканских диких животных» — как, в его представлении, ведут себя звери, когда на них не смотрят люди.

Тома также создал серию «Аниметро», где он изобразил африканских животных в парижской подземке. Смотрите и удивляйтесь!

А вам по душе такие фантазии?