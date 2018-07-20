найти ×
   
  • USD -0.04
    65.68
  • EUR +0.24
    74.39
СохранитьСохранено0
×

6316181

Тест: Как называются эти драгоценные камни?

Small dd3dc5f883
  • 12 февраля 2019, 16:06
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В мире насчитывают около 4000 различных минералов, полудрагоценных и драгоценных камней. Их количество в природе с каждым годом идёт на убыль, поэтому цена на ювелирные украшения будет только расти. Кстати, единственный драгоценный камень, который состоит из одного химического элемента (углерода), — это алмаз. К слову, подлинный изумруд стоит гораздо дороже бриллианта. А хорошо ли вы разбираетесь в камнях и сможете ли опознать их по фотографии? Давайте попробуем!

Какой результат вы получили? Напишите нам в комментариях!

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (3)

Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
805371читать позжечитаю позже
Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
9249455читать позжечитаю позже

главное

|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

92414623читать позжечитаю позже

Общество
Три главные причины разводов20 июля 2018

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

121431782читать позжечитаю позже