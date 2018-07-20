Тест: Как называются эти драгоценные камни?

В мире насчитывают около 4000 различных минералов, полудрагоценных и драгоценных камней. Их количество в природе с каждым годом идёт на убыль, поэтому цена на ювелирные украшения будет только расти. Кстати, единственный драгоценный камень, который состоит из одного химического элемента (углерода), — это алмаз. К слову, подлинный изумруд стоит гораздо дороже бриллианта. А хорошо ли вы разбираетесь в камнях и сможете ли опознать их по фотографии? Давайте попробуем!

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