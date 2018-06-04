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Комиссия по этике не нашла нарушений в предложении депутата Дерягиной

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Комиссия по вопросам депутатской этики Екатеринбургской городской думы не обнаружила нарушений в недавнем предложении народной избранницы Елены Дерягиной, высказавшейся в пользу отмены бесплатного питания для учеников местных начальных классов.

Выступление депутата Елены Евгеньевны Дерягиной полностью соответствует принципам депутатской этики, а также иным общепринятым этическим нормам. Комиссия считает, что все депутаты имеют право на свое мнение по любым вопросам, а также право на его выражение в выступлениях на заседаниях, — сказано в пресс-релизе, размещенном на сайте городского парламента.

В тексте отмечается, что инициатором рассмотрения вызвавшей немалый общественный резонанс ситуации выступила сама Елена Дерягина.

В ходе заседания члены комиссии по этике подчеркнули, что вопросы организации питания в школах, равно как и расходования бюджетных средств, находятся в непосредственной компетенции депутатов городской Думы и при этом нуждаются в незамедлительном решении.

Комиссия убеждена, что проблема организации детского питания в общеобразовательных организациях города Екатеринбурга, вопросы расходования средств областного и городского бюджетов, поднятые депутатом Еленой Дерягиной, требуют дальнейшего незамедлительного изучения и решения, — говорится в заявлении.

Напомним, 6 февраля, выступая на заседании комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике, депутат Дерягина предложила отказаться от бесплатного питания для учеников младших классов в пользу адресной финансовой поддержки отдельных семей.

Я попросила аналитический отдел узнать, как это сделано в других областях: в Волгограде на 1 рубль субсидируется питание, в Оренбурге — 5 рублей. Больше субсидий нет, только адресная помощь, — заявила она тогда.

Как сообщалось ранее, сегодня, 12 февраля, свой вердикт по поводу предложения Елены Дерягиной должна вынести комиссия по этике партии «Единая Россия». В политической организации отметили, что автор резонансного высказывания является сторонницей, но не членом ЕР.

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