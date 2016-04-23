Кондитер из Питера печёт торты в виде пельменей и салата оливье

Кулинар из Санкт-Петербурга Алёна, известная в Instagram под ником fonya_alyona, завладела вниманием интернет-публики благодаря своим необыкновенным тортам, которые похожи на что угодно, только не на сладкую выпечку.

В кондитерском портфолио петербурженки есть торт в виде тазика оливье, миски с пельменями, стопки блинов, баскета с крылышками из KFC, лицехвата из «Чужого», живого голубя и массы других неожиданных вещей.

Пользователи в восторге от креатива и чувства юмора кондитера и уже наперебой делают заказы на кулинарные шедевры. При просмотре этих аппетитных фотографий, главное, не забывайте, что всё это торты!

Вы бы какой торт из этих попробовали?