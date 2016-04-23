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Кондитер из Питера печёт торты в виде пельменей и салата оливье

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  • 12 февраля 2019, 15:14
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Кулинар из Санкт-Петербурга Алёна, известная в Instagram под ником fonya_alyona, завладела вниманием интернет-публики благодаря своим необыкновенным тортам, которые похожи на что угодно, только не на сладкую выпечку.

В кондитерском портфолио петербурженки есть торт в виде тазика оливье, миски с пельменями, стопки блинов, баскета с крылышками из KFC, лицехвата из «Чужого», живого голубя и массы других неожиданных вещей.

Пользователи в восторге от креатива и чувства юмора кондитера и уже наперебой делают заказы на кулинарные шедевры. При просмотре этих аппетитных фотографий, главное, не забывайте, что всё это торты!

Вы бы какой торт из этих попробовали?

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Комментарии (1)

  • Small 2b827aa9f8
    fenix-girlвчера, 16:04

    Какая же она молодец! Я всегда говорила, если у человека руки растут откуда надо, и голова дана не только для того, чтобы сопли вырабатывать, он в этой жизни не пропадет.

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